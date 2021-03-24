«Рязаньгоргаз» повысил надежность газоснабжения жителей

Специалисты «Рязаньгоргаз» завершили работы по замене отключающих устройств на газопроводах — вводах в многоквартирные жилые дома в Московском районе Рязани.

Специалисты «Рязаньгоргаз» завершили работы по замене отключающих устройств на газопроводах — вводах в многоквартирные жилые дома в Московском районе Рязани. С начала 2021 года газовики заменили устаревшие запорные устройства на более удобные шаровые краны в 15 домах, повысив надежность и безопасность газоснабжения порядка трех тысяч абонентов.

Работы по модернизации газораспределительной системы продолжаются: в течение года планируется заменить 21 единицу запорной арматуры на газопроводах — вводах в многоквартирные жилые дома во всех районах Рязани.

«Замена морально и физически устаревшего оборудования позволит существенно снизить риски возникновения аварийных ситуаций в жилом фонде города», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер компании «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.