Путин подписал закон о новых штрафах
Речь идет о наказании за продажу ряда гаджетов без предустановленных российских приложений. Закон предусматривает штраф на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей. Нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года.
Владимир Путин подписал закон о новых штрафах. Об этом
Речь идет о наказании за продажу ряда гаджетов без предустановленных российских приложений.
Закон предусматривает штраф на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей. Нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года.
Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения был подписан президентом в декабре 2019 года и вступит в силу с 1 апреля 2021 года.