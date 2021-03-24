Путин подписал закон о новых штрафах

Речь идет о наказании за продажу ряда гаджетов без предустановленных российских приложений. Закон предусматривает штраф на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей. Нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Владимир Путин подписал закон о новых штрафах. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о наказании за продажу ряда гаджетов без предустановленных российских приложений.

Закон предусматривает штраф на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей. Нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения был подписан президентом в декабре 2019 года и вступит в силу с 1 апреля 2021 года.