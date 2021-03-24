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На некоторых улицах Рязани отключили холодную воду
В среду, 24 марта, на некоторых улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии. Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

В среду, 24 марта, на некоторых улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Холодной воды не будет до 13:00 на улице Чкалова, дома №№ 48, 48-в, 48-д, 50-а, 50-б, 48-б.

До 17 :00 воду отключат холодную воду по следующим адресам:

— улица 2-я Линия, дом № 50/36;

— улица Шевченко, дома №№ 34 корпус 2, 34 корпус 1;

— улица Высоковольтная, дом №7-а;

— улица Телевизионная, дома №№ 8, 10;

— улица 2-й проезд Ломоносова, дом №5;

— улица Кальная, дом №15;

— улица Павлова, дом №12.

На улице Интернациональной, в домах №№ 4, 5, 5 корпус 1, 6 (школа №58) холодной воды не будет до окончания ремонтных работ.

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.