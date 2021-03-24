На некоторых улицах Рязани отключили холодную воду
В среду, 24 марта, на некоторых улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии. Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.
В среду, 24 марта, на некоторых улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.
Холодной воды не будет до 13:00 на улице Чкалова, дома №№ 48, 48-в, 48-д, 50-а, 50-б, 48-б.
До 17 :00 воду отключат холодную воду по следующим адресам:
— улица 2-я Линия, дом № 50/36;
— улица Шевченко, дома №№ 34 корпус 2, 34 корпус 1;
— улица Высоковольтная, дом №7-а;
— улица Телевизионная, дома №№ 8, 10;
— улица 2-й проезд Ломоносова, дом №5;
— улица Кальная, дом №15;
— улица Павлова, дом №12.
На улице Интернациональной, в домах №№ 4, 5, 5 корпус 1, 6 (школа №58) холодной воды не будет до окончания ремонтных работ.
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.