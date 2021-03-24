Мэрия не смогла выселить рязанку-инвалида из аварийного дома

В начале февраля Галина рассказала журналистам, как сотрудники городской администрации предложили ей переехать из аварийного жилья в дом без лифта. С трудом передвигающаяся на костылях рязанка отказалась от квартиры на третьем этаже, после этого мэрия подала на нее в суд.

Мэрия не смогла выселить из аварийного дома рязанку-инвалида Галину Крючкову. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщила ее адвокат.

В начале февраля Галина рассказала журналистам, как сотрудники городской администрации предложили ей переехать из аварийного жилья в дом без лифта. С трудом передвигающаяся на костылях рязанка отказалась от квартиры на третьем этаже, после этого мэрия подала на нее в суд.

Несмотря на заявление мэра Елены Сорокиной, что проблема Галины Крючковой будет решена, судебное заседание не отменили. По словам адвоката рязанки-инвалида, оно состоялось 6 марта. На нем суд отказал администрации города в удовлетворении исковых требований о выселении женщины из аварийного здания. По словам адвоката, мэрия намерена подать апелляционную жалобу.

Напомним, что по словам Галины Крючковой, после растиражированной истории в СМИ, сотрудники мэрии предложили женщине новое жилье, но с условием, которое рязанка не смогла принять.