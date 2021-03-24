Машину рязанки арестовали за миллионный долг

Женщина не оплачивала кредит и скопила задолженность на миллион рублей. Чтобы принудить рязанку оплатить долг, судебные приставы в присутствии понятых арестовали ее автомобиль Renault Captur 2016 года, который находился в залоге у банка. Суд оценил машину в 306 тысяч рублей.

Машину рязанки арестовали за миллионный долг. Об этом сообщает пресс-служба областной УФССП.

Женщина не оплачивала кредит и скопила задолженность на миллион рублей. Чтобы принудить рязанку оплатить долг, судебные приставы в присутствии понятых арестовали ее автомобиль Renault Captur 2016 года, который находился в залоге у банка. Суд оценил машину в 306 тысяч рублей.

Арестованное транспортное средство эвакуировали и передали на ответственное хранение представителю взыскателя по доверенности.