Игорь Маковский поручил усилить контроль за электросетевым комплексом в период паводков

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» прошло еженедельное оперативное совещание под руководством генерального директора Игоря Маковского. Особое внимание было уделено принимаемым мерам по обеспечению безаварийной работы электросетевого комплекса в период весеннего половодья.

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» прошло еженедельное оперативное совещание под руководством генерального директора Игоря Маковского. Особое внимание было уделено принимаемым мерам по обеспечению безаварийной работы электросетевого комплекса в период весеннего половодья.

В ходе совещания Игорь Маковский поставил задачу взять под усиленный контроль территории, где ожидается максимальная интенсивность паводков. Речь идет о ряде районов Калужской, Костромской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тверской и Ярославской областей. Также генеральный директор энергокомпаний поручил блоку главного инженера и руководству филиалов провести тренировки по отработке действий, направленных на обеспечение надежного энергоснабжения жителей регионов и дополнительные инструктажи с персоналом по безопасной работе в условиях паводка.

В настоящее время специалисты филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» осуществляют постоянный мониторинг ситуации на местах. Для получения оперативной информации о погодных условиях обеспечено четкое взаимодействие филиалов обществ с территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС России, региональными и муниципальными органами власти.