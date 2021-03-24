Госдума приняла закон, позволяющий Путину еще раз баллотироваться на пост президента

Согласно одному из новых положений, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента России, к действующему президенту применяется без учета его прежних сроков. Норма позволяет настоящему главе государства занимать должность президента еще два срока.

В среду, 24 марта, Госдума на пленарном заседании приняла законопроект во исполнение поправок к конституции, который дает президенту Владимиру Путину баллотироваться на пост главы государства. Об этом передает ТАСС .

Согласно одному из новых положений, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента России, к действующему президенту применяется без учета его прежних сроков.

Норма позволяет настоящему главе государства занимать должность президента еще два срока.