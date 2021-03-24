Госдума одобрила закон о продаже гаджетов с российским софтом

На гаджеты предполагается устанавливать отечественные браузеры, поисковики, соцсети, мессенджеры, почтовые и картографические сервисы, антивирусные программы и другие приложения. Полный перечень опеределит Минцифры.

Президент Владимир Путин утвердил штрафы для компаний, продающих гаджеты без российского программного обеспечения. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных актов. Согласно поправкам в Административный кодекс, при продаже смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров без предустановленного ПО отечественного производства на должностных лиц накладывается штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на организации — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Закон вступит в силу с 1 апреля.

На гаджеты предполагается устанавливать отечественные браузеры, поисковики, соцсети, мессенджеры, почтовые и картографические сервисы, антивирусные программы и другие приложения. Полный перечень опеределит Минцифры.