Энергетики советуют охотниками и рыболовам быть осторожными вблизи линий электропередачи

Специалисты «Рязаньэнерго» предупреждают жителей Рязани и области, увлекающихся охотой и рыбалкой, о смертельном риске несоблюдения правил безопасного поведения в охранных зонах ЛЭП.

Специалисты «Рязаньэнерго» предупреждают жителей Рязани и области, увлекающихся охотой и рыбалкой, о смертельном риске несоблюдения правил безопасного поведения в охранных зонах ЛЭП.

Энергетики напоминают любителям активного отдыха на природе о том, что рядом с лесами и водоемами нередко проходят воздушные линии электропередачи (ЛЭП) и несоблюдение правил поведения вблизи энергообъектов грозит смертельной опасностью. Во время охотничьего и рыболовного сезона энергетиками фиксируются случаи, когда люди получают травмы в охранных зонах ЛЭП и даже гибнут из-за пренебрежения правилами электробезопасности.

Минимально допустимое расстояние от земли до проводов ЛЭП составляет шесть метров, а длина рыболовных удочек может достигать 12 метров. Материалы, из которых изготовлены современные телескопические удилища, являются хорошими проводниками электрического тока. Прямой контакт удочки или спиннинга с проводом ЛЭП или приближение к нему на 1,5 — 2,5 метра приводит к смертельной травме, причем, не только самого рыбака, но и его спутников. Поэтому, проходя под линиями электропередачи, следует обязательно складывать удилище во избежание его соприкосновения с проводами. Также смертельно опасно приближаться к оборванным проводам.

Специалисты «Рязаньэнерго» предупреждают: находясь на лоне природы, необходимо обязательно убедиться, что рядом нет линий электропередачи или другого электрооборудования, а также напоминают охотникам и рыболовам о соблюдении правил безопасного поведения в охранных зонах линий электропередачи:

— категорически запрещено выбирать место для охоты и рыбалки, устраивать туристические стоянки, разводить костры в охранной зоне ЛЭП;

— нельзя проходить вблизи или непосредственно под ЛЭП с разложенной телескопической удочкой;

— необходимо обращать внимание на специальные предупреждающие знаки и плакаты, установленные энергетиками рядом с водоемами.

Энергетики, к сожалению, ежегодно отмечают факты беспричинной стрельбы из охотничьего оружия по изоляторам линий электропередачи, порча которых влечет создание аварийных ситуаций. В результате разрушения изоляторов может произойти обрыв провода, который при соприкосновении с поверхностью земли приведет к возникновению шагового напряжения, поэтому шансы остаться в живых у нарушителей в таком случае минимальны. Бездумные действия вандалов наносят ущерб не только электросетевой компании, но и ее потребителям — жителям населенных пунктов, промышленным предприятиям, больницам, школам и другим социально-значимым объектам. Нарушители привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.

Специалисты «Рязаньэнерго» призывают всех, кто проводит время на природе с оружием или с удочкой, оставаться благоразумными и социально ответственными гражданами, помнить о безопасности и здоровье людей, их благополучии. О замеченных нарушениях правил электробезопасности в охранных зонах ЛЭП, а также об обнаруженных повреждениях электрооборудования необходимо незамедлительно сообщить в Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по номеру телефона 8 (800)220-0-220 (звонок бесплатный), а также в правоохранительные органы.