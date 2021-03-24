Эксперт рассказал, в каких случаях придется платить чужие долги

Руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Константинов рассказал о случаях, когда придется отдавать чужие долги — в случае поручительства, если кредит получен в наследство или оформлен на нескольких человек.

Эксперт рассказал, в каких случаях придется платить чужие долги. Об этом пишет агентство «Прайм».

Руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Константинов пояснил, что если заемщик не выплачивает кредит, его погашение могут потребовать от поручителя.

В случае наследования кредита придется выплачивать сумму в рамках стоимости полученного имущества, например, квартиры или машины.

Также за чужой долг придется отвечать, если кредит оформлялся на пару с кем-то.

«Банку без разницы, кто из вас двоих будет оплачивать задолженность и как вы собираетесь разделить их между собой. Для банка главное, чтобы платежи поступали вовремя и, желательно, целиком. Разделить долг и выплачивать только свою половину не получится», — предупредил юрист.