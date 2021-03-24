На рязанку завели дело за продажу алкоголя детям

59-летний продавец в магазине на улице Затинной вновь попалась на продаже спиртного детям. Ранее полиция уже фиксировали это нарушение и привлекали рязанку к административной ответственности. Теперь в отношении продавца возбудили уголовное дело по статье 151.1 УК (Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции). Ей грозит срок до 1 года.

На рязанку завели дело за продажу алкоголя детям. Об этом сообщает регионального УМВД. 59-летний продавец в магазине на улице Затинной вновь попалась на продаже спиртного детям.

Ранее полиция уже фиксировали это нарушение и привлекали рязанку к административной ответственности. Теперь в отношении продавца возбудили уголовное дело по статье 151.1 УК (Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции). Ей грозит срок до 1 года.