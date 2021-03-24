Еще три рязанца скончались от коронавируса

За сутки зарегистрировали 59 новых случаев заражения в Рязанской области, всего число заражений достигло 25 931. За сутки выздоровели 58 человек, всего — 23 980.

За сутки Рязанской области зарегистрировали еще три смерти от коронавируса, всего число летальных случаев в регионе достигло 345. Об этом в среду, 24 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки зарегистрировали 59 новых случаев заражения в Рязанской области, всего число заражений достигло 25 931. За сутки выздоровели 58 человек, всего — 23 980.

В России за сутки выявили 8 861 случаев заражения. Всего с начала пандемии заболели 4 483 471 человек.

За сутки выздоровели 10 355 человек, всего 4 098 400.

За сутки скончался 401 человек, за весь период 96 219 человек.