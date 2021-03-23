Жители девяти рязанских улиц остались без холодной воды

Воды не будет на время аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили в мэрии.

Утром во вторник, 23 марта, на девяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии .

На время аварийно-восстановительных работ — до 15:00 — воды не будет по следующим адресам:

улица 1-я Красная;

улица 2-я Красная;

улица Путевая;

улица Гаражная.

В 17:00 подачу возобновят в домах 11 и 35 по улице Белякова, до 18:00 воды не будет по следующим адресам: