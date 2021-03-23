Жители девяти рязанских улиц остались без холодной воды
Воды не будет на время аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили в мэрии.
Утром во вторник, 23 марта, на девяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в
На время аварийно-восстановительных работ — до 15:00 — воды не будет по следующим адресам:
- улица 1-я Красная;
- улица 2-я Красная;
- улица Путевая;
- улица Гаражная.
В 17:00 подачу возобновят в домах 11 и 35 по улице Белякова, до 18:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица профессора Никулина, дом 4, дом 6, дом 6 корпус 1, дом 6 корпус 2, дом 10, дом 3;
- улица Высоковольтная, дом 16 корпус 1, дом 16 корпус 2, дом 16 корпус 3, дом 18, дом 18 корпус 1, дом 18 корпус 2, дом 20, дом 34 корпус 1, дом 34 корпус 2, дом 34 корпус 3;
- улица Весенняя, дом 9 корпус 1;
- улица Чкалова, дом 1, дом 1 корпус 1, дом 1 корпус 2, дом 1 корпус 3, дом 1 корпус 4, дом 3.