Юристы объяснили, за что можно остаться без детских пособий

Адвокат юридической группы «Гречкин и Партнеры» Яна Любимова рассказала, кому и почему могут отказать в выплате.

Адвокат юридической группы «Гречкин и Партнеры» Яна Любимова рассказала агентству « Прайм », за что можно остаться без детских пособий.

По словам эксперта, в выплате откажут тем родителям, чей доход ниже прожиточного минимума, но при этом в семье есть несколько квартир или домов метражом более 24 кв м на человека в квартире и 40 кв м в доме.

Претендовать на пособие не смогут и те, у кого есть больше одной машины или мотоцикла. Исключение сделают только для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.

Партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин отметил, что по мнению некоторых родителей, можно и работать, сокращая рабочий день на пять минут и получая зарплату почти в полном размере, и иметь пособие по уходу за ребенком, с которым на самом деле сидит неработающий родственник.

«В действительности, если уход осуществляет тот, кто не находится в отпуске по уходу за ребенком, то именно он имеет право на получение ежемесячного пособия», — подчеркнул Редин.