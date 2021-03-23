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В среду в Дягилеве отключат свет
Электричества не будет из-за работ на воздушной линии. Об этом сообщили в мэрии.

Утром в среду, 24 марта, в Дягилеве отключат свет. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за работ на воздушной линии с 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Дягилевская, дом 78;
  • улица Дашковская, дома с 1 по 21 (нечетная сторона), дома с 2 по 46 (четная сторона);
  • улица Мушковатовская, участок 5;
  • улица Березняковская, дом 2;
  • улица Почтовая, дома с 1 по 66.

Работы проведет МУП «РГРЭС».