В среду в Дягилеве отключат свет
Электричества не будет из-за работ на воздушной линии. Об этом сообщили в мэрии.
Утром в среду, 24 марта, в Дягилеве отключат свет. Об этом сообщили в мэрии.
Из-за работ на воздушной линии с 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Дягилевская, дом 78;
- улица Дашковская, дома с 1 по 21 (нечетная сторона), дома с 2 по 46 (четная сторона);
- улица Мушковатовская, участок 5;
- улица Березняковская, дом 2;
- улица Почтовая, дома с 1 по 66.
Работы проведет МУП «РГРЭС».