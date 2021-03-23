Около дома в Шилове сгорела машина
Пожар произошел утром во вторник, 23 марта. На улице Речной загорелся Ford Fusion. На место происшествия выезжали две пожарные машины и пять человек личного состава. Автомобиль потушили.
Около дома в Шилове сгорела машина. Об этом
Пожар произошел утром во вторник, 23 марта. На улице Речной загорелся Ford Fusion. На место происшествия выезжали две пожарные машины и пять человек личного состава. Автомобиль потушили.
Предварительной версией возгорания называют короткое замыкание. По данному факту проводится проверка.