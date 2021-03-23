В Рязанской области задержали двух удмуртов за незаконное хранение боеприпасов

Мужчины рассказали, что приехали в Рязанскую область для поиска и сбора лома ценных металлов, содержащихся в корпусах боеприпасов. Они полностью признали свою вину и активно сотрудничали со следствием.

В Рязанской области задержали двух жителей республики Удмуртия за незаконное хранение боеприпасов.

Мужчины рассказали, что приехали в Рязанскую область для поиска и сбора лома ценных металлов, содержащихся в корпусах боеприпасов. Они полностью признали свою вину и активно сотрудничали со следствием.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области и военной контрразведки.

Учитывая, что обвиняемые совершили преступление впервые, признали вину и компенсировали причиненный вред, суд заменил уголовное наказание на судебный штраф в размере 30 000 рублей для каждого.