В Рязанской области столкнулись «двенадцатая» и «Калина»

Авария произошла в ночь на воскресенье, 21 марта, в Пронском районе. На трассе Рязань-Скопин столкнулись ВАЗ-2112 и Lada Kalina. Виновник на Lada Kalina скрылся с места ДТП, пострадавшие вызвали полицию. Сотрудники полиции установили личность виновника ДТП. 34-летнего жителя Скопинского района привлекли к административной ответственности.

В Рязанской области столкнулись «двенадцатая» и «Калина». Об этом пишет издательство «Пресса».

Авария произошла в ночь на воскресенье, 21 марта, в Пронском районе. На трассе Рязань-Скопин столкнулись ВАЗ-2112 и Lada Kalina.

Виновник на Lada Kalina скрылся с места ДТП, пострадавшие вызвали полицию.

Водитель ВАЗа рассказал, что запомнил номера виновника и передал их сотрудникам полиции. Также мужчина сообщил, что пока он ждал ДПС, к нему подъехала черная Lada Priora c «группой поддержки» виновников.

«Парень и немолодой человек, принялись меня убеждать, что тут ремонта не больше чем на десять тысяч, хотя вся моя машина была помята и изуродована. Номера второго автомобиля я также передал сотрудникам ГИБДД», — рассказал пострадавший водитель.

Сотрудники полиции установили личность виновника ДТП. 34-летнего жителя Скопинского района привлекли к административной ответственности.