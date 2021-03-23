В рязанских соцсетях 97 процентов участников опроса проголосовали за отставку вице-мэра Бурмистрова

Отставку вице-мэра Владимира Бурмистрова на фоне массовых претензий горожан по качеству уборки снега, разбитым дорогам и перебоям с общественным транспортом бурно обсуждают в рязанских соцсетях.

Отставку вице-мэра Владимира Бурмистрова на фоне массовых претензий горожан по качеству уборки снега, разбитым дорогам и перебоям с общественным транспортом бурно обсуждают в рязанских соцсетях.

«Мы ждали нормального управленца, а не его», — одобрительно реагировали пользователи на новость, что Владимир Бурмистров ушел с поста заместителя главы администрации города Рязани.

Как выясняется, большинство горожан считали, что чиновника, отвечающего за коммунальную сферу, давно пора снимать с должности. Чуть более суток назад, 22 марта, самые крупные рязанские паблики ВК запустили опрос с подачи журналистов «Комсомольской правды» «как губернатор и мэр должны поступить с этим чиновником?» Вопросы иллюстрировала фотография Владимира Бурмистрова и описание самых насущных городских проблем, с которыми столкнулись рязанцы за последний год. В списке — сугробы на тротуарах, выбоины на дорогах, исчезнувший с маршрутов общественный транспорт.

За сутки проголосовали более двух тысяч человек. 97 процентов респондентов высказали мнение, что Бурмистрову необходимо уволиться. Рязанцы говорили в комментариях к опросу, что город зимой никто не убирал, а с приходом весны он превратился в одну сплошную яму.

Официально Владимир Бурмистров ушел в отставку по собственному желанию, но только после того, как на заседании правительства во вторник, 23 марта, его работу повторно жестко раскритиковал губернатор и подавляющее большинство проголосовавших в соцсетях рязанцев выступили за его увольнение.