\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
-1°
Срд, 24
-1°
Чтв, 25
ЦБ USD 75.36 0.75 24/03
ЦБ EUR 89.77 1.11 24/03
Нал. USD 75.30 / 77.00 14:35
Нал. EUR 89.50 / 90.70 14:35
Новости
Коронавирус
Публикации
Президент прививается. А как рязанцы? Цифры, факты и мнения
От коронавирусной пандемии устали все. Всем хочется, чт...
5 часов назад
2 909
Зажигает огни. Рязанский цирк вновь открыл двери после годового переры...
После года вынужденного перерыва Рязанский цирк снова о...
19 марта 19:51
3 733
Одни убытки. Дотянет ли рязанский общепит до отмены ковидных ограничен...
Предприниматели продолжают из последних сил бороться за...
19 марта 14:00
6 575
Определились финалисты десятого сезона рязанской НХЛ. Обзор полуфинало...
В первом полуфинальном матче в упорной борьбе рязанский...
15 марта 11:47
7 750
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В рязанских соцсетях 97 процентов участников опроса проголосовали за отставку вице-мэра Бурмистрова
Отставку вице-мэра Владимира Бурмистрова на фоне массовых претензий горожан по качеству уборки снега, разбитым дорогам и перебоям с общественным транспортом бурно обсуждают в рязанских соцсетях.

Отставку вице-мэра Владимира Бурмистрова на фоне массовых претензий горожан по качеству уборки снега, разбитым дорогам и перебоям с общественным транспортом бурно обсуждают в рязанских соцсетях.

«Мы ждали нормального управленца, а не его», — одобрительно реагировали пользователи на новость, что Владимир Бурмистров ушел с поста заместителя главы администрации города Рязани.

Как выясняется, большинство горожан считали, что чиновника, отвечающего за коммунальную сферу, давно пора снимать с должности. Чуть более суток назад, 22 марта, самые крупные рязанские паблики ВК запустили опрос с подачи журналистов «Комсомольской правды» «как губернатор и мэр должны поступить с этим чиновником?» Вопросы иллюстрировала фотография Владимира Бурмистрова и описание самых насущных городских проблем, с которыми столкнулись рязанцы за последний год. В списке — сугробы на тротуарах, выбоины на дорогах, исчезнувший с маршрутов общественный транспорт.

За сутки проголосовали более двух тысяч человек. 97 процентов респондентов высказали мнение, что Бурмистрову необходимо уволиться. Рязанцы говорили в комментариях к опросу, что город зимой никто не убирал, а с приходом весны он превратился в одну сплошную яму.

Официально Владимир Бурмистров ушел в отставку по собственному желанию, но только после того, как на заседании правительства во вторник, 23 марта, его работу повторно жестко раскритиковал губернатор и подавляющее большинство проголосовавших в соцсетях рязанцев выступили за его увольнение.