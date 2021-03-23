В работе Google, Viber и Mail.ru произошел сбой

В работе Google, Viber и Mail.ru произошел сбой. Россияне пожаловались на работу сервисов вечером во вторник, 23 марта.

В работе Google, Viber и Mail.ru произошел сбой. Об этом пишут «Известия».

Россияне пожаловались на работу сервисов вечером во вторник, 23 марта.

77% отметили проблемы с соединением у Viber, 18% рассказали, что у них не отправлялись сообщения, а у 4% не отображался статус.

Проблемы со входом в Google возникли у 32% пользователей, еще у 67% сайт не загружался.

Пользователи Mail.ru пожаловались на неполадки с почтой (49%), с сайтом (30%), сбой при входе (20%).