В квартиру рязанки ворвался мужчина с ножом

Девушка не знала этого человека. Ей удалось вызвать полицию.

В квартиру 25-летней жительницы Варских ворвался мужчина с ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Прибывшие полицейские выяснили, что 50-летний житель поселка Красный Восход неоднократно отбывал наказание в колонии. Девушка не была знакома с этим мужчиной, однако «нелицеприятно отозвалась» о нем, находясь на улице Красного Восхода.

«Выражение, по мнению рецидивиста, унизило его человеческое достоинство. Он решил не оставлять эту ситуацию без внимания», — говорится в сообщении.

Мужчина узнал адрес обидчицы и ворвался в ее квартиру с ножом, угрожая расправой и требуя извинений. Когда рязанка извинилась, он ушел.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.