В центре Рязани «буханка» столкнулась с автобусом

ДТП произошло во вторник, 23 марта, на Первомайском проспекте в районе остановки «Дом художника». На фото видно, что УАЗ санитарной службы, выезжая из военного госпиталя на главную дорогу, столкнулся с рейсовым автобусом и повредил передний бампер.