В центре Рязани «буханка» столкнулась с автобусом
ДТП произошло во вторник, 23 марта, на Первомайском проспекте в районе остановки «Дом художника». На фото видно, что УАЗ санитарной службы, выезжая из военного госпиталя на главную дорогу, столкнулся с рейсовым автобусом и повредил передний бампер.
В центре Рязани УАЗ санитарной службы столкнулся с автобусом. Фото аварии выложили очевидцы в соцсетях.
ДТП произошло во вторник, 23 марта, на Первомайском проспекте в районе остановки «Дом художника». На фото видно, что УАЗ санитарной службы, выезжая из военного госпиталя на главную дорогу, столкнулся с рейсовым автобусом и повредил передний бампер.