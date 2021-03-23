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Стало известно о состоянии рязанца после покушения
Стало известно о состоянии рязанца после покушения. Об этом РЗН. инфо сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стало известно о состоянии рязанца после покушения. Об этом РЗН. инфо сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Мужчину 1998 года рождения с ножевым ранением в шею доставили в ОКБ. Сейчас он находится в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ. «Врачи дают только 25 процентов на жизнь», — отметил собеседник.

Напомним, в понедельник, 22 марта, в Песочне произошел конфликт между молодыми людьми, в результате чего один из них был ранен. Последствия инцидента попали на видео. Позже были опубликованы фото с места нападения. В полиции сообщили, что мужчины не были знакомы, а конфликт, предположительно, произошел из-за девушки.