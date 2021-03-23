Сотрудники «Рязаньэнерго» подготовились к работе в период паводка

Энергообъекты и участки линий электропередачи, расположенные в опасных зонах, а также электроустановки, питающие социально значимые объекты, на протяжении всего периода паводка будут находиться под особым контролем специалистов

Сотрудники рязанского филиала «Россети Центр и Приволжье» подготовились к стабильной работе энергооборудования и надежного электроснабжения потребителей.

«Паводковая ситуация находится под постоянным контролем: энергетики ведут непрерывный мониторинг, взаимодействуя с подразделениями регионального ГУ МЧС, гидрометеорологической службой и органами власти для оперативного реагирования в случае угрозы или возникновения нештатных ситуаций, — рассказали в пресс-службе компании. — Энергообъекты и участки линий электропередачи, расположенные в опасных зонах, а также электроустановки, питающие социально значимые объекты, на протяжении всего периода паводка будут находиться под особым контролем специалистов».

Энергетики осмотрели переходы воздушных линий (ВЛ) через реки, а также электросетевые объекты, которые может подтопить вода. Проверили состояние фундаментов опор и их оснований в поймах рек и местах с риском размыва, осмотрели берегоукрепительные сооружения. Дополнительно проверили средства связи, транспорт, плавсредства и другую спецтехнику. Бригады оснастили инвентарем, экипировкой и средствами защиты для проведения аварийно-восстановительных работ.

«Для предотвращения и ликвидации возможных последствий подтопления объектов мы располагаем достаточным запасом сил и средств. Отработан порядок действий персонала в зонах риска, а также алгоритм оказания первой помощи пострадавшим на воде. Готовы к работе и экстренной транспортировке резервные источники систем электроснабжения — для их использования в случае необходимости», — отметил заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.