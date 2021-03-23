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Схема движения маршруток изменится из-за аварии на водопроводе в Кальном
Пока работы не завершат, маршрутки будут следовать по измененной схеме движения. Об этом сообщили в мэрии.

В Кальном произошла авария на водопроводе. На время ремонта дорогу перекрыли на пересечении улицы Кальной и Безымянного переулка, сообщили в мэрии.

Пока работы не завершат, маршрутки будут следовать по измененной схеме движения:

  • автобусы №41, 46, 75 и 91 на участке между остановками «Кальное» и «ТЦ «Круиз» проедут по Касимовскому шоссе, улицам Фирсова, Кальной, Окскому проезду (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;
  • автобус №95 при движении от остановки «ТЦ «Круиз» проедет по улице Есенина, далее по своему маршруту.