Схема движения маршруток изменится из-за аварии на водопроводе в Кальном

Пока работы не завершат, маршрутки будут следовать по измененной схеме движения. Об этом сообщили в мэрии.

В Кальном произошла авария на водопроводе. На время ремонта дорогу перекрыли на пересечении улицы Кальной и Безымянного переулка, сообщили в мэрии .

Пока работы не завершат, маршрутки будут следовать по измененной схеме движения: