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Сараевских полицейских наградят за спасение мужчины при пожаре
Сотрудники Сараевского МВД капитан Алексей Бахметьев, майор Сергей Жалыбин и старший лейтенант Владимир Галахов спасли из горящего дома 56-летнего мужчину.

Сараевских полицейских наградят за спасение мужчины при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники Сараевского МВД капитан Алексей Бахметьев, майор Сергей Жалыбин и старший лейтенант Владимир Галахов спасли из горящего дома 56-летнего мужчину. Полицейские совершали оперативно — розыскные мероприятия и заметили густой дым, шедший из окон одного из домов по улице 1-ая Параллельная.

Они вызвали аварийные службы и попытались войти в дом. Так как дверь была заперта, полицейские выбили ее и в дальней комнате нашли хозяина дома. Он был без сознания. Из-за густого дыма мужчинам пришлось передвигаться по горящему дому ползком, а пострадавшего поочередного переносить к выходу.

В настоящее время решается вопрос о награждении полицейских.

Напомним, пожар в частном доме произошел в четверг, 18 марта. Полицейские вызвали оперативные службы и вытащили из здания мужчину.