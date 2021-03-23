Сараевских полицейских наградят за спасение мужчины при пожаре

Сотрудники Сараевского МВД капитан Алексей Бахметьев, майор Сергей Жалыбин и старший лейтенант Владимир Галахов спасли из горящего дома 56-летнего мужчину.

Сараевских полицейских наградят за спасение мужчины при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники Сараевского МВД капитан Алексей Бахметьев, майор Сергей Жалыбин и старший лейтенант Владимир Галахов спасли из горящего дома 56-летнего мужчину. Полицейские совершали оперативно — розыскные мероприятия и заметили густой дым, шедший из окон одного из домов по улице 1-ая Параллельная.

Они вызвали аварийные службы и попытались войти в дом. Так как дверь была заперта, полицейские выбили ее и в дальней комнате нашли хозяина дома. Он был без сознания. Из-за густого дыма мужчинам пришлось передвигаться по горящему дому ползком, а пострадавшего поочередного переносить к выходу.

В настоящее время решается вопрос о награждении полицейских.

Напомним, пожар в частном доме произошел в четверг, 18 марта. Полицейские вызвали оперативные службы и вытащили из здания мужчину.