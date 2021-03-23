Рязанского маршрутчика оштрафовали за проезд на «красный»

Рязанского маршрутчика оштрафовали за проезд на «красный». Инцидент произошел в пятницу, 19 марта. На кадрах видно, что для автомобилей загорелся запрещающий сигнал светофора. Когда пешеходы начали переходить дорогу, на перекресток выехала маршрутка.

Рязанского маршрутчика оштрафовали за проезд на «красный». Видео нарушения в соцсетях выложили очевидцы.

Инцидент произошел в пятницу, 19 марта. На кадрах видно, что для автомобилей загорелся запрещающий сигнал светофора. Когда пешеходы начали переходить дорогу, на перекресток выехала маршрутка.

После появления видео в соцсетях, личность водителя установили. Его оштрафовали, а организации-перевозчику выдали предписание о соблюдении ПДД.