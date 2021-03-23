Рязанский дольщик решил не выплачивать кредит и лишился квартиры

Получив деньги, рязанец не внес ни одного платежа. Банк обратился в суд.

Житель Рязанской области решил не выплачивать кредит, банк обратился в суд.

Известно, что мужчина взял заем на сумму 2 млн 796 тысяч рублей и заключил договор долевого строительства с ООО «ТомСтрой». Получив деньги, рязанец не внес ни одного платежа.

Истец АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) потребовал взыскать с ответчика 2 млн 886 тысяч 116 рублей по кредитному договору, расходы на госпошлину, а также выставить на торги его права на квартиру с начальной ценой 3 млн 495 тысяч 448 рублей.

В суд мужчина не явился, требования банка удовлетворили.

Заочное решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.