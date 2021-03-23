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Рязанские автоинспекторы проверят водителей автобусов
В рамках профилактической операции «Автобус» до конца марта ГИБДД проверит соблюдение водителями автобусов и маршруток технических требований к перевозке пассажиров. Особое внимание уделят соблюдению водителями ПДД. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

Рязанские автоинспекторы проверят водителей автобусов. Об этом сообщили на официальной странице региональной Госавтоинспекции в соцсетях.

В рамках профилактической операции «Автобус» до конца марта ГИБДД проверит соблюдение водителями автобусов и маршруток технических требований к перевозке пассажиров.

В Госавтоинспеции ннапомнили, что одним из грубых нарушений является выезд на линию с неисправностями, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. К ним относится использование резины с разным рисунком протектора или с повреждениями, неисправность световых приборов и рулевого управления, отсутствие аптечек и огнетушителей.

Особое внимание уделят соблюдению водителями ПДД. Нарушителей привлекут к административной ответственности.