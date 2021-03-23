Президент прививается. А как рязанцы? Цифры, факты и мнения

Врачи предлагают привиться. Они, общественные авторитеты, а 23 марта даже президент России — напомнили народу о такой возможности.

От коронавирусной пандемии устали все. Всем хочется, чтобы ограничения побыстрее сняли, чтобы сфера услуг перестала нести убытки. А самое главное — чтобы родственники, друзья и знакомые перестали умирать в сравнительно молодом возрасте.

Но как этого добиться?

Врачи предлагают привиться. Они, общественные авторитеты, а 23 марта даже президент России — напомнили народу о такой возможности.

О вакцинации в Рязанской области читайте в нашем разделе «Публикации».