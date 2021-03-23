После пожара в Песочне рязанцев попросили помочь семье, оставшейся без дома

В воскресенье, 21 марта, в доме №17 по улице Советской Армии произошел пожар. Жившая здесь семья из четырех человек потеряла в огне все имущество.

В воскресенье, 21 марта, в доме №17 по улице Советской Армии произошел пожар. Горела квартира, пострадала 59-летняя женщина.

Жившая здесь семья из четырех человек потеряла в огне все имущество. Рязанцев попросили помочь им.

Погорельцам требуются вещи женские 56-58 размера и обувь 40 размера, детские вещи 122-128 размера и обувь 28-29 размера (4-7 лет). Также необходимы постельные принадлежности, средства гигиены, бытовая техника и посуда, школьные принадлежности.

Задать вопросы и уточнить информацию можно по телефону: 84912760053.