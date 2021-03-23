Полиция ищет очевидцев летней аварии с мотоциклом, произошедшей под Рязанью
Полиция ищет очевидце аварии, которая произошла 12 июля 2020 года на 55-м километре дороги «Спас-Клепики — Рязань». Тех, кто что-то знает о ДТП, просят обращаться по телефону 29-72-56.
Полиция ищет очевидце аварии, которая произошла 12 июля 2020 года на 55-м километре дороги «Спас-Клепики — Рязань».
Примерно в 19:50 51-летний водитель Mitsubishi Outlander столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 42-летнего рязанца. Мотоциклист получил травмы, ему оказали медпомощь.
Тех, кто что-то знает о ДТП, просят обращаться по телефону 29-72-56.