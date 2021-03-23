«Почта России» вошла в топ-10 международного рейтинга PwC по качеству EMS-доставки

По итогам 4-го квартала 2020 года «Почта России» заняла десятое место среди 198 национальных почтовых операторов по качеству экспресс-доставки международных отправлений EMS. В 2015 году компания находилась в нем на 81 месте, сообщили в пресс-службе.

По итогам 4-го квартала 2020 года «Почта России» заняла десятое место среди 198 национальных почтовых операторов по качеству экспресс-доставки международных отправлений EMS. В 2015 году компания находилась в нем на 81 месте, сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что самый весомый критерий методологии, по которому оцениваются почтовые службы, — своевременность доставки. В 4 квартале 2020 года доля посылок, которые «Почта России» доставила в срок, составила 91%*. Также почта сохранила на высоком уровне показатели соблюдения SLA** (92%), клиентского сервиса*** (88%) и долю своевременно переданных клиентам статусов отслеживания заказов**** (96%), добавили в компании.

В 2020 году доля EMS-отправлений, которые приняла европейская дочерняя компания «Почты России», выросла более чем в два раза. Больше всего импортных EMS-отправлений, принятых «Почтой России» от иностранных почтовых организаций, доставили из Италии — 44%. На втором месте Китай — 14%, на третьем Корея — 10%. Также в топ-импортеров входят Франция и США.

Количество внутрироссийских и экспортных доставок EMS «Почтой России» выросло на 13,4% по сравнению с 2019 годом и составило 7,5 млн штук. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, средний срок доставки по России сократился с 5 до 3 дней. Если в 2019 году «Почта России» доставила за 72 часа 44% отправлений, то в 2020 уже 73%. Самыми популярными направлениями экспортных посылок EMS, которые доставила «Почта России», стали США — 19%, Украина — 9%, Германия — 7%, и Китай — 6%.

«Конец года традиционно является пиковым для всех логистических компаний, и мы рады, что, несмотря на ограничения и трудности, вызванные пандемией, смогли не просто сохранить, но и значительно улучшить качество доставки EMS-отправлений. В этом году мы планируем укрепить позиции Почты России в сегменте трансграничных перевозок. Наша цель — гарантировать российским покупателям положительный клиентский опыт при покупках за рубежом и предоставить бизнес-партнерам возможность быстрой и качественной доставки товаров», — отметил Георгий Аликошвили, заместитель генерального директора по международному бизнесу АО «Почта России».

Первое место в рейтинге PwC занимает национальный почтовый оператор Вьетнама, второе — Макао (Китая), третье — Малайзии. Среди европейских операторов в десятку лидеров входит лишь Словакия, которая занимает 4 место. Великобритания находится на 27 строчке, Франция — на 28, Канада — на 49, США — на 91, а Германия — на 97 строчке.

EMS — служба международной экспресс-доставки писем и посылок весом до 30 кг, созданная в 1989 году Всемирным почтовым союзом. С 1998 года сетью EMS, которая является специализированным подразделением ООН, управляет международный EMS Cooperative со штаб-квартирой в Берне. В каждой из стран-членов EMS услугу оказывают национальные почтовые операторы.

* Своевременность доставки — доля (%) своевременных EMS-доставок рассчитывается как количество отправлений, доставленных в срок, по отношению ко всем отправлениям, доставленным за период.

** SLA (Service Level Agreement) — соглашение об уровне предоставления услуги. Показатель оценки — доля отправлений с выполнением условий SLA в полном объеме

*** Уровень клиентского сервиса — комплексный показатель, который включает такие основные критерии, как скорость обратной реакции на запросы клиентов, доля запросов, решенных при первом обращении, и др.

**** Своевременно переданные статусы — это доля (%) своевременных уведомлений клиентов по разным каналам коммуникации о прохождении ключевых статусов отправления (отслеживание)