От коронавируса умерли еще трое рязанцев

Общее число заражений достигло 25 872. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 57 случаев коронавируса. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 25 872. За сутки вылечились 55 пациентов, всего 23 922. Умерли 3 человека, всего 342.

В России за сутки выявили 8 457 случаев заражения, всего 4 474 610. За сутки выздоровели 10 860 пациентов, всего 4 088 045. Скончались 427 человек, всего 95 818.