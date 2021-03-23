На Рязанском приборном заводе определили лидеров изобретательской и рационализаторской деятельности

Победителями конкурса «Лучший изобретатель предприятия» стали сотрудники научно-технического центра: начальники конструкторских бюро Владимир Кирьянов и Константин Филиппов, а также заместитель директора НТЦ по разработке новых изделий Роман Поликашкин.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») по результатам 2020 года определились лучшие подразделения и работники в области изобретательства и рационализаторства.

Отличившихся заводчан и подразделения поздравил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов: «Изобретательство и рационализаторство — неотъемлемая часть производственного процесса нашего предприятия на протяжении десятков лет. Этим делом на нашем заводе занимаются целеустремленные, талантливые, творчески мыслящие люди, настоящие профессионалы, способные усовершенствовать и то, что уже есть, и создавать новое. Такие люди — наш „Золотой фонд“, они живут производством, хотят что-то улучшить и в конечном итоге получить результат. Хочу поблагодарить всех наших лауреатов и пожелать им, чтобы техническое творчество не иссякало и мы продолжали работать в этом направлении достойно, с хорошими результатами!»

Почетные знаки конкурса «За достижение лучших показателей в изобретательской и рационализаторской работе среди подразделений предприятия» получили семь подразделений-победителей, а их руководители и организаторы изобретательской и рационализаторской работы отмечены денежными премиями.

В 2020 году в АО «ГРПЗ» подали и внедрили в производство 312 рацпредложений, экономический эффект от которых составил около 5 миллионов рублей. Рацпредложения подали 334 автора. По результатам конкурса «Лучший рационализатор предприятия» победителями стали семь человек.

В изобретательской работе участвовали 62 работника предприятия. В целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции в 2020 году предприятием оформлены 24 заявки на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, получен 21 патент на объекты промышленной собственности.

Победителями конкурса «Лучший изобретатель предприятия» стали сотрудники научно-технического центра: начальники конструкторских бюро Владимир Кирьянов и Константин Филиппов, а также заместитель директора НТЦ по разработке новых изделий Роман Поликашкин.

Изобретатели и рационализаторы предприятия, победившие в конкурсах «Лучший рационализатор предприятия» и «Лучший изобретатель предприятия», награждены Дипломами и денежными премиями, а их портреты размещены на заводском информационном стенде.

В настоящее время АО «ГРПЗ» является правообладателем 455 охраняемых объектов интеллектуальной деятельности.