Машину рязанца угнал новый коллега по работе

Мужчина выпивал у себя дома с двумя новыми коллегами по работе. Спустя время хозяин дома заснул, а утром обнаружил, что ночью гости разошлись и его иномарка пропала. 23-летнего угонщика обнаружили в Московской области — он не справился с управлением и попал в ДТП. Машина получила серьезные повреждения.

Машину рязанца угнал новый коллега по работе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

48-летний житель Рязани обратился в полицию в связи с пропажей автомобиля. Накануне мужчина выпивал у себя дома с двумя новыми коллегами по работе. Спустя время хозяин дома заснул, а утром обнаружил, что ночью гости разошлись и его иномарка пропала.

Оперативники выяснили, что один из гостей приехал в Рязань на работу «вахтовым» методом, где и познакомился с пострадавшим. 23-летнего угонщика обнаружили в Московской области — он не справился с управлением и попал в ДТП. Машина получила серьезные повреждения.

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угон автотранспорта». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.