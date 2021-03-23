Госдума приняла во втором чтении законопроект о президентских сроках

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который дает право нынешнему президенту вновь претендовать на два срока. Документ приводит законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками с Конституцией.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о президентских сроках. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который дает право нынешнему президенту вновь претендовать на два срока. Документ приводит законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками с Конституцией.

Также законопроект вводит новые требования к кандидатам на пост президента. Им может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что он не является или никогда не являлся гражданином другой страны.