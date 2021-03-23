Еще на трех рязанских улицах и в поселке отключили холодную воду
Напомним, ранее сообщалось об отключении воды на девяти рязанских улицах.
Утром во вторник, 23 марта, еще на трех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.
На время аварийного ремонт — до 17:00 — воды не будет по следующим адресам:
- улица Советской Армии, дом 18;
- улица Юбилейная, дом 17, дом 19;
- улица Колхозная, дом 4.
Кроме того, воду отключили в поселке Мирный:
- улица Добролюбова;
- 1-й проезд Добролюбова;
- 3-й проезд Добролюбова;
- 4-й проезд Добролюбова;
- 5-й проезд Добролюбова;
- 6-й проезд Добролюбова;
- улица Чехова;
- улица Тюленина;
- улица Лесная;
- 1-й Лесной тупик;
- 2-й Лесной тупик;
- улица Шевцовой;
- 1-й проезд Шевцовой;
- улица Громовой;
- улица Дорожная с проездами;
- улица Новоселковская, дом 13, дом 17.
Напомним, ранее сообщалось об отключении воды на девяти рязанских улицах.