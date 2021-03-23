Еще на трех рязанских улицах и в поселке отключили холодную воду

Напомним, ранее сообщалось об отключении воды на девяти рязанских улицах.

Утром во вторник, 23 марта, еще на трех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

На время аварийного ремонт — до 17:00 — воды не будет по следующим адресам:

улица Советской Армии, дом 18;

улица Юбилейная, дом 17, дом 19;

улица Колхозная, дом 4.

Кроме того, воду отключили в поселке Мирный:

улица Добролюбова;

1-й проезд Добролюбова;

3-й проезд Добролюбова;

4-й проезд Добролюбова;

5-й проезд Добролюбова;

6-й проезд Добролюбова;

улица Чехова;

улица Тюленина;

улица Лесная;

1-й Лесной тупик;

2-й Лесной тупик;

улица Шевцовой;

1-й проезд Шевцовой;

улица Громовой;

улица Дорожная с проездами;

улица Новоселковская, дом 13, дом 17.

Напомним, ранее сообщалось об отключении воды на девяти рязанских улицах.