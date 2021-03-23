Эксперты предупредили о росте цен на бензин

В обращении к Правительству, на которое ссылается Лента.ру, отмечается, что ключевой драйвер увеличения биржевых и розничных цен — это рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков).

Эксперты Независимого топливного союза (НТС) предупредили о росте цен на бензин. По их данным, до конца 2021 года стоимость топлива может вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%.

В обращении к Правительству, на которое ссылается Лента.ру, отмечается, что ключевой драйвер увеличения биржевых и розничных цен — это рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков).

«Нетбэки растут по следующим причинам: прежде всего — это плановое повышение на 4% акцизов на бензин и дизельное топливо, которое произошло с 1 января 2021 года. Были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива», — пояснили в НТС.

По словам экспертов, нетбэки повышаются из-за роста налоговой нагрузки на внутренний рынок. Это, в свою очередь, стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки.