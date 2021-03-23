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Эксперт по стратегическому развитию бизнесов провел для рязанцев тренинг уровня Executive MBA
Ассоциация предпринимателей области, спикером выступил Тигран Арутюнян — сертифицированный специалист по развитию бизнесов, профессор Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, кандидат технических наук.

Для рязанцев провели тренинг уровня Executive MBA от эксперта по стратегическому развитию бизнесов. Обучение организовала Ассоциация предпринимателей области, спикером выступил Тигран Арутюнян — сертифицированный специалист по развитию бизнесов, профессор Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, кандидат технических наук.

За два дня тренинга его участники изучили инструмент формирования стратегии в компании «Стратегический Гексагон™» Тиграна Арутюняна. Спикер рассказал, как готовиться к стратегическому процессу в компании, как проводить диагностику организации и менеджмента. Затронули тему стратегических ориентиров, стратегического анализа маркетинговой среды и рефлексии. Завершился тренинг обсуждением алгоритмов реализации стратегии.

Ассоциация предпринимателей Рязанской области объединяет более 250 предпринимателей различных сфер деятельности. Они обладают актуальной информацией по мерам поддержки бизнеса, обмениваются опытом, знаниями, вместе учатся и развиваются. Офис Ассоциации располагается по адресу: Рязань, улица Каширина, дом 1А, офис 304.

Следить за деятельностью АПР можно «ВКонтакте», Facebook, Instagram, на сайте. Узнать подробности о деятельности Ассоциации можно по телефонам: +7 (4912) 40-70-24, +7 (980) 560-70-24. (WhatsApp, Telegram).