Бывшую кораблинскую чиновницу осудили за взятки и вымогательство

В ходе расследования она отрицала вину и подкупала свидетелей. Женщину признали виновной.

Бывшую начальницу управления по экономическому развитию и торговле администрации Кораблина осудили за взятки и вымогательство.

По данным следствия, в 2018 году женщина способствовала продаже на аукционах квартир, предназначенных детям-сиротам. Она получала от продавцов взятки.

Следователи выяснили, что обвиняемая причастна к шести эпизодам. Сумма взяток составила около 600 тысяч рублей. В отношении чиновницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункты «б, в» части 5 статьи 290, части 2, пункта «в» части 5 статьи 290 УК. В ходе расследования она отрицала вину и подкупала свидетелей.

Женщину признали виновной и приговорили к 8 годам 2 месяцам в колонии общего режима. Также суд на 6 лет лишил ее права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Приговор не вступил в законную силу.