Банк России обновит дизайн банкнот

Заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев сообщил, что к 2025 году планируется выпустить обновленные банкноты с достопримечательностями всех федеральных округов. По словам Алексеева, обновленные сторублевки появятся в 2022 году, тысячные и пятитысячные — в 2023-м, пятисотрублевые — в 2024-м, а в 2025-м — десяти- и пятидесятирублевые.

Банк России обновит дизайн банкнот. Об этом пишет РИА Новости.

Заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев сообщил, что к 2025 году планируется выпустить обновленные банкноты с достопримечательностями всех федеральных округов.

По словам Алексеева, обновленные сторублевки появятся в 2022 году, тысячные и пятитысячные — в 2023-м, пятисотрублевые — в 2024-м, а в 2025-м — десяти- и пятидесятирублевые.

Дизайн выполнят в стиле новой двухтысячной банкноты, которую выпустили в оборот в 2017 году.

На лицевой стороне сторублевой банкноты сохранится изображение Москвы, а на пятидесятирублевой — Санкт-Петербурга, на оборотной появятся изображения достопримечательностей Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

На десятирублевой купюре изобразят Новосибирск, на пятисотенной — Пятигорск, на тысячерублевой — Нижний Новгород, а на банкноте в пять тысяч рублей — Екатеринбург. На оборотных сторонах появятся, соответственно, достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.