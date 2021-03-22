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Жителям Центральной России рассказали, когда ждать «сумасшедшей весны»
Резкого потепления в Центральном федеральном округе России не ожидается до конца марта. До конца месяца температура днем будет выше нуля градусов. С четверга ожидается до 9 градусов тепла.

Резкого потепления в Центральном федеральном округе России не ожидается до конца марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«До конца месяца температура днем будет, конечно, выше нуля градусов. Но сумасшедшей весны, взрыва тепла, пока что не предвидится. Все идет спокойно, неспешно», — отметил Вильфанд.

По его словам, температура в столице будет на два градуса выше нормы во второй половине недели. С четверга ожидается до 9 градусов тепла.

«Хотел бы обрадовать, все ждут яркую весну, но у погоды как всегда свои планы. Приятной новостью может стать тот факт, что существенных осадков со вторника не ожидаем», — подчеркнул метеоролог.