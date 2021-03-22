Юрист рассказал, кому грозят штрафы за незаконную рыбную ловлю

Генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов рассказал о штрафах за незаконную рыбную ловлю. Штрафы про писаны в законах «О любительском рыболовстве» и «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Юрист рассказал, кому грозят штрафы за незаконную рыбную ловлю. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов рассказал о штрафах за незаконную рыбную ловлю. Штрафы прописаны в законах «О любительском рыболовстве» и «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

В каждом регионе существует «нерестовый запрет», по которому нельзя вылавливать рыбу в определенный период года. Рыбу нельзя ловить в местах массового отдыха, около гидротехнических сооружений, на особо охраняемых природных территориях, около рыбозаводов, а также в рыбных хозяйствах.

Юрист отметил, что так же запрещена ловля рыбы с использованием взрывчатых и химических веществ, электротока, электронных средств обнаружения водных биоресурсов под водой и с использованием аквалангов.

Эксперт подчеркнул, что штрафы за незаконную рыбалку составляют от 500 до 5000 рублей с возможностью конфискации орудия охоты.