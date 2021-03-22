Выехавшая на «встречку» «Ауди» устроила аварию в Ряжском районе

В субботу, 20 марта, на 107 км дороги «Рязань — Ряжск — Александро Невский — Данков — Ефремов» в Ряжском районе произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В субботу, 20 марта, на 107 км дороги «Рязань — Ряжск — Александро Невский — Данков — Ефремов» в Ряжском районе произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, примерно в 21:00 28-летний местный житель на Audi выехал на «встречку» и врезался в Chevrolet.

В результате оба водителя получили травмы, их доставили в больницу.