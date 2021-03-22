В Старожилове осудили мужчину, обматерившего полицейского

В Старожилове осудили 25-летнего мужчину, обматерившего полицейского. Об этом сообщил
Инцидент произошел 20 сентября 2020 года. Неработающий местный житель был у знакомых. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в дом пришлось вызвать полицейских.
Прибывшие оперативники «установили совершение гражданином противоправных действий в отношении чужого имущества, а также выказывание в общественном месте грубой нецензурной бранью».
Полицейский предложил мужчине проехать в отдел и пройти алкотест, но тот вырвался и, отбежав, стал оскорблять правоохранителя.
В отношении старожиловца возбудили уголовное дело, он признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к 250 часам обязательных работ.
Решение суда не вступило в законную силу.