В Старожилове осудили мужчину, обматерившего полицейского

Инцидент произошел 20 сентября 2020 года. Неработающий местный житель был у знакомых. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в дом пришлось вызвать полицейских.

В Старожилове осудили 25-летнего мужчину, обматерившего полицейского. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Инцидент произошел 20 сентября 2020 года. Неработающий местный житель был у знакомых. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в дом пришлось вызвать полицейских.

Прибывшие оперативники «установили совершение гражданином противоправных действий в отношении чужого имущества, а также выказывание в общественном месте грубой нецензурной бранью».

Полицейский предложил мужчине проехать в отдел и пройти алкотест, но тот вырвался и, отбежав, стал оскорблять правоохранителя.

В отношении старожиловца возбудили уголовное дело, он признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к 250 часам обязательных работ.

Решение суда не вступило в законную силу.