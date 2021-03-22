В Рязани задержали вора — «гастролера» из Мордовии

В марте 2021 года в ночное время суток, неизвестный проник в квартиру на первом этаже на улице Братиславской через окно. Злоумышленник похитил золотые украшения, дорогие спиртные напитки, фотоаппарат и комплектующие к нему. Оперативники установили, что это был 36-летний житель республики Мордовия. Ранее он уже был судим за грабеж, кражу и угон автотранспорта.

В Рязани задержали вора — «гастролера» из Мордовии. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

В марте 2021 года в ночное время суток, неизвестный проник в квартиру на первом этаже на улице Братиславской через окно. Злоумышленник похитил золотые украшения, дорогие спиртные напитки, фотоаппарат и комплектующие к нему.

Оперативники установили, что это был 36-летний житель республики Мордовия. Ранее он уже был судим за грабеж, кражу и угон автотранспорта.

Мужчина переодически ездил в Москву на заработки. В очередной визит он приехал из Москвы в Рязань, обокрал квартиру и покинул город.

Против рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье «Кража».