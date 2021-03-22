Видео: в Рязани таксист проехал по тротуару

Информация появилась в понедельник, 22 марта, в соцсетях. Такси поворачивает с главной дороги во двор и начинает двигаться по пешеходному тротуару. На кадрах видно, что пешеходов в этот момент на тротуаре не было.