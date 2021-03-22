В Рязани прошло первенство ЦФО по греко-римской борьбе

В спортивном комплексе «Арена-Атрон» 20-21 марта прошло первенство Центрального Федерального округа России по спортивной борьбе в дисциплине «греко-римская борьба» среди юношей до 16 лет.

В Рязани прошло первенство Центрального Федерального округа России по греко-римской борьбе.

В спортивном комплексе «Арена-Атрон» 20-21 марта прошло первенство Центрального Федерального округа России по спортивной борьбе в дисциплине «греко-римская борьба» среди юношей до 16 лет.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 12 регионов. Спортсмены соревновались в 15 весовых категориях. Рязанский регион на первенстве представляли 55 борцов из спортивных школ Рязани, Михайлова, Скопина, Захарово, Александро-Невского, Новомичуринска, Рязанского района.

По итогам соревнований первое место в весе 52 килограмма завоевал Махмад Саитов (ДЮСШ Пронского района). Серебряным призером в весе 85 килограмм стал Нарек Абгарян (ДЮСШ Михайловского района). В весовой категории 32 килограмма третье место завоевал Илья Данилов (СШОР «Академия единоборств»).