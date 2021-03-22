В Правительстве предложили изымать у чиновников потенциально коррупционные деньги

Правительство предлагает внести поправки в два Федеральных закона — «О банковской деятельности» и «О противодействии коррупции». Согласно поправкам, деньги у чиновников можно будет изымать в том случае, если на их банковских счетах окажется сумма, превышающая официальный доход за последние три года, а законность получения денег не будет подтверждена.

В Правительстве предложили изымать у чиновников потенциально коррупционные деньги. Об этом пишет РИА Новости.

Правительство предлагает внести поправки в два Федеральных закона — «О банковской деятельности» и «О противодействии коррупции». Согласно поправкам, деньги у чиновников можно будет изымать в том случае, если на их банковских счетах окажется сумма, превышающая официальный доход за последние три года, а законность получения денег не будет подтверждена.

По мнению авторов проекта, такие меры помогут усилить борьбу с коррупцией.

В настоящее время в пользу государства у чиновников можно изымать только земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги, законность приобретения которых чиновники не могут подтвердить.